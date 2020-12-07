|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:18
ingtrans
В ноябре у меня не было...
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
-
Spring
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 04.02.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:28
Spring написав:ingtrans
В ноябре у меня не было...
Я не помню, когда у меня появилось разбивка на категори, но, кажется, и летом уже была. Еще по тапу на Обзор в карточном счете открывается Диаграмка с разбивкой по типам расходов.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1932
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:32
Spring написав:
В приложении Укрсиба теперь все оплаты отражены через категории, типа Путешествия, Развлечения и тд, а не так, как раньше - просто оплата услуг/товаров в интернете.
Готовятся к введению категорий кешбека?
с января была диаграмма трат и доходов
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2569
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:34
Faceless написав:
pavyak написав:Було таке припущення що вся ця щедрість банка, це прокачка ЄвроКовідних грандів банком, а ми тільки інструмент цієї музики .
Та ні, то дурниці
Банк не благодійна контора, цей феєрверк подарунків мусить мати природу. Це не кредитка, де нам пояснюють, що більшість навіть не знають , що таке пільговий період. Колись Гороховський сказав: "таких як Ви 1%", і я йому пояснював що з його новим проектом відсоток буде іншим і тільки через пів року він з цим погодився, змінив політику банку.
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2357
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:42
pavyak написав: Faceless написав:
Та ні, то дурниці
Банк не благодійна контора, цей феєрверк подарунків мусить мати природу. Це не кредитка, де нам пояснюють, що більшість навіть не знають , що таке пільговий період. Колись Гороховський сказав: "таких як Ви 1%", і я йому пояснював що з його новим проектом відсоток буде іншим і тільки через пів року він з цим погодився, змінив політику банку.
Звісно, банк не богадельня але й "прокачка ЄвроКовідних грандів" тут взагалі не до чого, тим паче яке відношення якісь гранди можуть мати до бонусів по картках.
Поки є в них маркетинговий бюджет на залучення/активізацію клієнтів - будуть і бонуси. Практика підказує, що щедрість в УкрСибу зазвичай недовга
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28262
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1186 раз.
- Подякували: 6805 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:01
pavyak написав:
Банк не благодійна контора, цей феєрверк подарунків мусить мати природу.
Дык я ж писал, что по всем признакам то какие акции проводились в последние месяцы - явно какой-то из отделов просто тупо выполнял отдельные количественные KPI. Так что все гораздо банальнее и "евроКовидный гранты" тут вовсе не при чем.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5234
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 1213 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:02
давайте спробуємо прикинути об'єм щедрості банку
для розрахунку наприклад візьмемо "свинку" що дістала 500+1000+1000
скільки таких клєінтів на банк, як гадаєте
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 10231
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 729 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:05
greenozon написав:
давайте спробуємо прикинути об'єм щедрості банку
Это что из разряда как выводить среднюю температуру по больнице
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5234
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 1213 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:40
greenozon не все захотят писать + куча людей не с форума..а так у меня +1 по одному акку, по второму меньше
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2569
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:44
greenozon написав:
давайте спробуємо прикинути об'єм щедрості банку
для розрахунку наприклад візьмемо "свинку" що дістала 500+1000+1000
скільки таких клєінтів на банк, як гадаєте
В лотерее декабря 5 миллионов на кону. Мабуть прошлые акции были соизмеримы.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3331
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|