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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:29
смс від банку
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Сплачуйте карткою Mastercard Platinum за замовлення від 399 грн
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Додано: Вів 08 гру, 2020 12:52
"Природа" проста и понятна, как двери. Департаменту по привлечению новых клиентов выделяется определенный бюджет. Кто то там придумывает заманухи, типа таких дурацких, как в сибасе. Правление смотрит сколько потрачено денег и сколько привлечено новых клиентов и принимает решение о дальнейшем выделении или не выделении средств на это. Никто там не будет вникать и разбираться, что сотня завсегдатаев форума финанс стрижёт бабки на ровном месте, если общий результат по привлечению удовлетворительный
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:26
Комусь тре косметика L'Occitane й та ялинка
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:40
Stringer ща посмотрим что будет в декабре... может уже и подъели бюджет
Кешбечные карты!
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