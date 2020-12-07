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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1289129012911292

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:29

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:52

  pavyak написав:
  Faceless написав:
pavyak написав:Було таке припущення що вся ця щедрість банка, це прокачка ЄвроКовідних грандів банком, а ми тільки інструмент цієї музики .
Та ні, то дурниці

Банк не благодійна контора, цей феєрверк подарунків мусить мати природу. Це не кредитка, де нам пояснюють, що більшість навіть не знають , що таке пільговий період. Колись Гороховський сказав: "таких як Ви 1%", і я йому пояснював що з його новим проектом відсоток буде іншим і тільки через пів року він з цим погодився, змінив політику банку.

"Природа" проста и понятна, как двери. Департаменту по привлечению новых клиентов выделяется определенный бюджет. Кто то там придумывает заманухи, типа таких дурацких, как в сибасе. Правление смотрит сколько потрачено денег и сколько привлечено новых клиентов и принимает решение о дальнейшем выделении или не выделении средств на это. Никто там не будет вникать и разбираться, что сотня завсегдатаев форума финанс стрижёт бабки на ровном месте, если общий результат по привлечению удовлетворительный
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:26

  greenozon написав:смс від банку
---------
Сплачуйте карткою Mastercard Platinum за замовлення від 399 грн
в мережі L'Occitane та отримайте ексклюзивний подарунок Новорічна Ялинка.
Промо код UKRSIBLOC20.
Деталі ..
---------

гадаю акція персоналізована
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Комусь тре косметика L'Occitane й та ялинка :lol:

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Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:40

Stringer ща посмотрим что будет в декабре... может уже и подъели бюджет :)
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