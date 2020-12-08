---------
Сплачуйте карткою Mastercard Platinum за замовлення від 399 грн
в мережі L'Occitane та отримайте ексклюзивний подарунок Новорічна Ялинка.
Промо код UKRSIBLOC20.
Деталі ..
---------
гадаю акція персоналізована
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:29
смс від банку
---------
Сплачуйте карткою Mastercard Platinum за замовлення від 399 грн
в мережі L'Occitane та отримайте ексклюзивний подарунок Новорічна Ялинка.
Промо код UKRSIBLOC20.
Деталі ..
---------
гадаю акція персоналізована
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:52
"Природа" проста и понятна, как двери. Департаменту по привлечению новых клиентов выделяется определенный бюджет. Кто то там придумывает заманухи, типа таких дурацких, как в сибасе. Правление смотрит сколько потрачено денег и сколько привлечено новых клиентов и принимает решение о дальнейшем выделении или не выделении средств на это. Никто там не будет вникать и разбираться, что сотня завсегдатаев форума финанс стрижёт бабки на ровном месте, если общий результат по привлечению удовлетворительный
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:40
Stringer ща посмотрим что будет в декабре... может уже и подъели бюджет
Кешбечные карты!
Додано: Вів 08 гру, 2020 20:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Сотка никому не приходила еще за открытие Накопительного счета?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
|