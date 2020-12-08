RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1289129012911292

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:29

смс від банку
---------
Сплачуйте карткою Mastercard Platinum за замовлення від 399 грн
в мережі L'Occitane та отримайте ексклюзивний подарунок Новорічна Ялинка.
Промо код UKRSIBLOC20.
Деталі ..
---------

гадаю акція персоналізована
https://main.ochevygoda.com.ua/l_ny/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10240
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:52

  pavyak написав:
  Faceless написав:
pavyak написав:Було таке припущення що вся ця щедрість банка, це прокачка ЄвроКовідних грандів банком, а ми тільки інструмент цієї музики .
Та ні, то дурниці

Банк не благодійна контора, цей феєрверк подарунків мусить мати природу. Це не кредитка, де нам пояснюють, що більшість навіть не знають , що таке пільговий період. Колись Гороховський сказав: "таких як Ви 1%", і я йому пояснював що з його новим проектом відсоток буде іншим і тільки через пів року він з цим погодився, змінив політику банку.

"Природа" проста и понятна, как двери. Департаменту по привлечению новых клиентов выделяется определенный бюджет. Кто то там придумывает заманухи, типа таких дурацких, как в сибасе. Правление смотрит сколько потрачено денег и сколько привлечено новых клиентов и принимает решение о дальнейшем выделении или не выделении средств на это. Никто там не будет вникать и разбираться, что сотня завсегдатаев форума финанс стрижёт бабки на ровном месте, если общий результат по привлечению удовлетворительный
Stringer
 
Повідомлень: 11431
З нами з: 23.01.13
Подякував: 331 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:40

Stringer ща посмотрим что будет в декабре... может уже и подъели бюджет :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2576
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Сотка никому не приходила еще за открытие Накопительного счета?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
Повідомлень: 621
З нами з: 09.02.14
Подякував: 61 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Аналогічно запитання по 600 за 60 ???
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 990
З нами з: 27.02.19
Подякував: 351 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:23

  _PORT_UA написав:Сотка никому не приходила еще за открытие Накопительного счета?

Если учитывать, что срок ввода кода был 4.12.2020, то вряд ли стоит ждать раньше следующей недели.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1936
З нами з: 31.07.19
Подякував: 51 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:28

  stas_rst написав:Аналогічно запитання по 600 за 60 ???

Ждемс.
Случаев кидка за банкой не замечено пока.
Хотя задержи ее фирменный стиль.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2140
З нами з: 09.03.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:53

А где смотреть результаты их розыгрышей?
vovareuckij
 
Повідомлень: 24
З нами з: 19.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:55

  vovareuckij написав:А где смотреть результаты их розыгрышей?

Нигде.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1936
З нами з: 31.07.19
Подякував: 51 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1289129012911292
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol, Aps, denmayer, MASolomko, ukrprom2014, V2, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17768)
08.12.2020 21:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.