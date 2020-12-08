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pavyak написав:Було таке припущення що вся ця щедрість банка, це прокачка ЄвроКовідних грандів банком, а ми тільки інструмент цієї музики .
Та ні, то дурниці
Банк не благодійна контора, цей феєрверк подарунків мусить мати природу. Це не кредитка, де нам пояснюють, що більшість навіть не знають , що таке пільговий період. Колись Гороховський сказав: "таких як Ви 1%", і я йому пояснював що з його новим проектом відсоток буде іншим і тільки через пів року він з цим погодився, змінив політику банку.
"Природа" проста и понятна, как двери. Департаменту по привлечению новых клиентов выделяется определенный бюджет. Кто то там придумывает заманухи, типа таких дурацких, как в сибасе. Правление смотрит сколько потрачено денег и сколько привлечено новых клиентов и принимает решение о дальнейшем выделении или не выделении средств на это. Никто там не будет вникать и разбираться, что сотня завсегдатаев форума финанс стрижёт бабки на ровном месте, если общий результат по привлечению удовлетворительный
Сотка никому не приходила еще за открытие Накопительного счета?
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