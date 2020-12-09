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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 09:01
mustbe и они не разрешились положительно?
Кешбечные карты!
Додано: Сер 09 гру, 2020 10:38
Разрешились.
Но пришлось месяца три зубами выдирать те несчастные пару тысяч
Додано: Сер 09 гру, 2020 16:13
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Пришло в приложение:
Вигравай один зі 100 кешбеків по 2000 грн за оплату комунальних послуг через UKRSIB online в грудні!
Ни ссылки, ни условий, — ничего.
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