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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:01

mustbe и они не разрешились положительно?
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  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:38

  omb написав:mustbe и они не разрешились положительно?

Разрешились.
Но пришлось месяца три зубами выдирать те несчастные пару тысяч
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пришло в приложение:

Вигравай один зі 100 кешбеків по 2000 грн за оплату комунальних послуг через UKRSIB online в грудні!

Ни ссылки, ни условий, — ничего.
Ferlakur
 
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