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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1291129212931294>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:01

mustbe и они не разрешились положительно?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:38

  omb написав:mustbe и они не разрешились положительно?

Разрешились.
Но пришлось месяца три зубами выдирать те несчастные пару тысяч
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пришло в приложение:

Вигравай один зі 100 кешбеків по 2000 грн за оплату комунальних послуг через UKRSIB online в грудні!

Ни ссылки, ни условий, — ничего.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:25

Ferlakur так а какие вам условия - это ж розыгрыш. Если охота поиграть - просто платите. Результат розыгрыша обычно всегда одинаков и никак не зависит от правил :twisted: :roll:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:28

  Flamingo написав:Ferlakur так а какие вам условия - это ж розыгрыш.

Как какие, условия розыгрыша :D
Акция "каждый день по сто" тоже розыгрыш, однако четкие условия прописаны.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:43

  mustbe написав:
  ukrprom2014 написав:Случаев кидка за банкой не замечено пока

Очень даже были.

Именно по НьюКарду таких случаев история пока не знает.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:48

Ferlakur он ежемесячный и победителей никто не видел :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2583
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Подякували: 198 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:58

  ukrprom2014 написав:Именно по НьюКарду таких случаев история пока не знает.

А что, кто-то юзает какие то другие продукты кроме Нью ?
Именно по одной из весенних акций по Нью-карте я несколько месяцев выгрызал кешбек.
Выгрыз только в середине лета.
И не только я
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:Акция "каждый день по сто" тоже розыгрыш, однако четкие условия прописаны.

Да как же вам не понятно, что "розыгрыш" - это действо целью которого вовсе не является выплата вам какого-либо выигрыша, а действо в котором вас попросту разыгрывают. Ну а для этого зачем вам правила? Для повышения самооценки? :twisted: Но вас все равно разыграют вне зависимости от того будут правила или нет. Или вам почитать нечего?
Тем более тему розыгрыша выбрали смешную - комуналь. Да сейчас ведь все прогрессивное "свинство" если не ПУМБе по Ясно, то в Юнексе комуналь платит. С практически гарантированным выигрышем, кстати
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:30

mustbe ну еще были неучтенные транзакции под кешбек за день.. но то такое, все решилось :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2583
З нами з: 08.04.14
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