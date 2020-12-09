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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 09:01
mustbe и они не разрешились положительно?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Сер 09 гру, 2020 10:38
omb написав:mustbe
и они не разрешились положительно?
Разрешились.
Но пришлось месяца три зубами выдирать те несчастные пару тысяч
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mustbe
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:13
Пришло в приложение:
Вигравай один зі 100 кешбеків по 2000 грн за оплату комунальних послуг через UKRSIB online в грудні!
Ни ссылки, ни условий, — ничего.
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Ferlakur
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:25
Ferlakur
так а какие вам условия - это ж розыгрыш. Если охота поиграть - просто платите. Результат розыгрыша обычно всегда одинаков и никак не зависит от правил
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:28
Flamingo написав:Ferlakur
так а какие вам условия - это ж розыгрыш.
Как какие, условия розыгрыша
Акция "каждый день по сто" тоже розыгрыш, однако четкие условия прописаны.
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Ferlakur
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:43
mustbe написав: ukrprom2014 написав:
Случаев кидка за банкой не замечено пока
Очень даже были.
Именно по НьюКарду таких случаев история пока не знает.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:48
Ferlakur
он ежемесячный и победителей никто не видел
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:58
ukrprom2014 написав:
Именно по НьюКарду таких случаев история пока не знает.
А что, кто-то юзает какие то другие продукты кроме Нью ?
Именно по одной из весенних акций по Нью-карте я несколько месяцев выгрызал кешбек.
Выгрыз только в середине лета.
И не только я
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mustbe
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Додано: Сер 09 гру, 2020 17:04
Ferlakur написав:
Акция "каждый день по сто" тоже розыгрыш, однако четкие условия прописаны.
Да как же вам не понятно, что "розыгрыш" - это действо целью которого вовсе не является выплата вам какого-либо выигрыша, а действо в котором вас попросту разыгрывают. Ну а для этого зачем вам правила? Для повышения самооценки?
Но вас все равно разыграют вне зависимости от того будут правила или нет. Или вам почитать нечего?
Тем более тему розыгрыша выбрали смешную - комуналь. Да сейчас ведь все прогрессивное "свинство" если не ПУМБе по Ясно, то в Юнексе комуналь платит. С практически гарантированным выигрышем, кстати
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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1
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Додано: Сер 09 гру, 2020 17:30
mustbe
ну еще были неучтенные транзакции под кешбек за день.. но то такое, все решилось
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
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- Повідомлень: 2583
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- Подякували: 198 раз.
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