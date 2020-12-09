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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 17:44
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 09 гру, 2020 18:18
Заправился первый раз на КЛО через додаток. Чтобы подвязать карту - тот еще геморрой, нужно скинуть кошелек Мастерпас.
При этом, остаток лимита по карте не поменялся, хотя стоит только на расчеты в Интернет!? В выписке отражено как блокирование суммы, может потом поменяется?
Еще интересно сначала списывает полную сумму, а потом отмена блокирования на сумму купона, и сумму зачисляет на счет. Как будет считать КБ?
Додано: Сер 09 гру, 2020 18:19
Ответ ну прямо очень по теме разговора
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