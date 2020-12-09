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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  mustbe написав:кто-то юзает какие то другие продукты кроме Нью ?

для интернетов - ИдеюОнлайн
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:18

  jay2004 написав:
  stas_rst написав:до уваги водіїв, хто лиє на КЛО
сьогодні відкрили оплату через додаток і гаманець МП
+5%
Оновіть додаток :)
ПС.Остання заправка "ГАЗ" через "ТАС" вийшла з дисконтом 13,5% від стартової ціни. Тепер буде +3% = 16,5%
Свято наближається :)


1) не всі заправки можуть сканувати QR-код (не скрізь реалізовано).
2) в мене є купон (-5грн від стели). Його також можна примінити?


Заправился первый раз на КЛО через додаток. Чтобы подвязать карту - тот еще геморрой, нужно скинуть кошелек Мастерпас.
При этом, остаток лимита по карте не поменялся, хотя стоит только на расчеты в Интернет!? В выписке отражено как блокирование суммы, может потом поменяется?
Еще интересно сначала списывает полную сумму, а потом отмена блокирования на сумму купона, и сумму зачисляет на счет. Как будет считать КБ?
Hit777
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:19

  ukrprom2014 написав:Случаев кидка за банкой не замечено пока

  mustbe написав:Очень даже были.

  ukrprom2014 написав: Именно по НьюКарду таких случаев история пока не знает.

  mustbe написав:кто-то юзает какие то другие продукты кроме Нью ?

  ukrprom2014 написав:для интернетов - ИдеюОнлайн

Ответ ну прямо очень по теме разговора :mrgreen:
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:04

ingtrans ну нам не привыкать такое видеть :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Укрпром жжот, как обычно )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  mustbe написав:А что, кто-то юзает какие то другие продукты кроме Нью ?

Юзаю брендированную кредитку АШАН от Укрсиба.
И бонусы и кишмиш платят вовремя.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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