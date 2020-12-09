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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 17:44
mustbe написав:
кто-то юзает какие то другие продукты кроме Нью ?
для интернетов - ИдеюОнлайн
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Сер 09 гру, 2020 18:18
jay2004 написав: stas_rst написав:
до уваги водіїв, хто лиє на КЛО
сьогодні відкрили оплату через додаток і гаманець МП
+5%
Оновіть додаток
ПС.Остання заправка "ГАЗ" через "ТАС" вийшла з дисконтом 13,5% від стартової ціни. Тепер буде +3% = 16,5%
Свято наближається
1) не всі заправки можуть сканувати QR-код (не скрізь реалізовано).
2) в мене є купон (-5грн від стели). Його також можна примінити?
Заправился первый раз на КЛО через додаток. Чтобы подвязать карту - тот еще геморрой, нужно скинуть кошелек Мастерпас.
При этом, остаток лимита по карте не поменялся, хотя стоит только на расчеты в Интернет!? В выписке отражено как блокирование суммы, может потом поменяется?
Еще интересно сначала списывает полную сумму, а потом отмена блокирования на сумму купона, и сумму зачисляет на счет. Как будет считать КБ?
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Додано: Сер 09 гру, 2020 18:19
ukrprom2014 написав:
Случаев кидка за банкой не замечено пока
mustbe написав:
Очень даже были.
ukrprom2014 написав:
Именно по НьюКарду таких случаев история пока не знает.
mustbe написав:
кто-то юзает какие то другие продукты кроме Нью ?
ukrprom2014 написав:
для интернетов - ИдеюОнлайн
Ответ ну прямо очень по теме разговора
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Додано: Сер 09 гру, 2020 20:04
ingtrans
ну нам не привыкать такое видеть
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Сер 09 гру, 2020 20:16
Укрпром жжот, как обычно )
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mustbe
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Додано: Сер 09 гру, 2020 21:25
mustbe написав:
А что, кто-то юзает какие то другие продукты кроме Нью ?
Юзаю брендированную кредитку АШАН от Укрсиба.
И бонусы и кишмиш платят вовремя.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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