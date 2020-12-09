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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:19

  Hit777 написав:Заправился первый раз на КЛО через додаток. Чтобы подвязать карту - тот еще геморрой, нужно скинуть кошелек Мастерпас.
При этом, остаток лимита по карте не поменялся, хотя стоит только на расчеты в Интернет!? В выписке отражено как блокирование суммы, может потом поменяется?
Еще интересно сначала списывает полную сумму, а потом отмена блокирования на сумму купона, и сумму зачисляет на счет. Как будет считать КБ?

По підв'язці карт (СІБ, ТАС) у мене проблем взагалі не було. Для перевірки тільки що витер і закинув заново дві картки.
По решта коментарів сьогодні-завтра якраз заправлюсь і відпишусь, як у мене.
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 14:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Доброго дня,
Подскажите при оплате комуналки картой New Card в приложении TAS2U,
кешбек будет?
Бегло посмотрев/поискав по теме - не нашел
Спасибо откликунвшимся :)
samoiloff
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:29

samoiloff Да, будет. Проверено.
gunchak
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:35

samoiloff скорее всего будет, ставь лимит на переводы 0 и пробуй
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:58

А в марафоне нужна трата каждый день от 3 до 31?
Хм, если так, то и не много таких маньяков будет :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:59

Щойно прийшов пуш
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greenozon
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