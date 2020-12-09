УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Додано: Чет 10 гру, 2020 12:19
Hit777 написав:
Заправился первый раз на КЛО через додаток. Чтобы подвязать карту - тот еще геморрой, нужно скинуть кошелек Мастерпас.
При этом, остаток лимита по карте не поменялся, хотя стоит только на расчеты в Интернет!? В выписке отражено как блокирование суммы, может потом поменяется?
Еще интересно сначала списывает полную сумму, а потом отмена блокирования на сумму купона, и сумму зачисляет на счет. Как будет считать КБ?
По підв'язці карт (СІБ, ТАС) у мене проблем взагалі не було. Для перевірки тільки що витер і закинув заново дві картки.
По решта коментарів сьогодні-завтра якраз заправлюсь і відпишусь, як у мене.
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stas_rst
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Додано: Чет 10 гру, 2020 14:38
Доброго дня,
Подскажите при оплате комуналки картой New Card в приложении TAS2U,
кешбек будет?
Бегло посмотрев/поискав по теме - не нашел
Спасибо откликунвшимся
samoiloff
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Додано: Чет 10 гру, 2020 15:29
samoiloff Да, будет. Проверено.
gunchak
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Додано: Чет 10 гру, 2020 15:35
samoiloff скорее всего будет, ставь лимит на переводы 0 и пробуй
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omb
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Додано: Чет 10 гру, 2020 15:58
А в марафоне нужна трата каждый день от 3 до 31?
Хм, если так, то и не много таких маньяков будет
v57
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Додано: Чет 10 гру, 2020 15:59
Щойно прийшов пуш
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PS як на мене заманушка, не наш варіант, правда?
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greenozon
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:29
greenozon оно уже вторую неделю идет
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
Повідомлень: 2596
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Додано: Чет 10 гру, 2020 17:26
omb написав: Slx
а какую 1000 не дали?
Первую. За выходные с 50-ю оплатами.
А второй за ноябрь мне лично даже и не предлагали.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
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