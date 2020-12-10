Hit777 написав:Заправился первый раз на КЛО через додаток. Чтобы подвязать карту - тот еще геморрой, нужно скинуть кошелек Мастерпас. При этом, остаток лимита по карте не поменялся, хотя стоит только на расчеты в Интернет!? В выписке отражено как блокирование суммы, может потом поменяется? Еще интересно сначала списывает полную сумму, а потом отмена блокирования на сумму купона, и сумму зачисляет на счет. Как будет считать КБ?
По підв'язці карт (СІБ, ТАС) у мене проблем взагалі не було. Для перевірки тільки що витер і закинув заново дві картки. По решта коментарів сьогодні-завтра якраз заправлюсь і відпишусь, як у мене.
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА»100 грн. + КБv.pumb.ua/bc8ZLj
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