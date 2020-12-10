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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:49

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omb
 
Повідомлень: 2605
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 199 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:12

За прошлый месяц, грят, ещё не рассылали. До 25 дней после окончания -регламент
demichh
 
Повідомлень: 2439
З нами з: 09.12.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 130 раз.
 
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