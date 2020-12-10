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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:49
Slx с сайта Гаряча лiнiя: +38 044 3333 010 или просто в чате приложения написать и попросить соединить с очевыгодой
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:12
За прошлый месяц, грят, ещё не рассылали. До 25 дней после окончания -регламент
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