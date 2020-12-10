Hit777 написав:Заправился первый раз на КЛО через додаток. Чтобы подвязать карту - тот еще геморрой, нужно скинуть кошелек Мастерпас. При этом, остаток лимита по карте не поменялся, хотя стоит только на расчеты в Интернет!? В выписке отражено как блокирование суммы, может потом поменяется? Еще интересно сначала списывает полную сумму, а потом отмена блокирования на сумму купона, и сумму зачисляет на счет. Как будет считать КБ?
По підв'язці карт (СІБ, ТАС) у мене проблем взагалі не було. Для перевірки тільки що витер і закинув заново дві картки. По решта коментарів сьогодні-завтра якраз заправлюсь і відпишусь, як у мене.
Чекаємо...
Сегодня - на третий день разборок таки подтвердили наличие проблем с лимитом. Оплата со скидочным купоном проходит как предавторизация (как назвали в чате - имеют другой тип операции). Сначала списываются все затраты, а скидка возвращается на счет. На третий день в выписке отражается сумма затрат с учетом скидки. При этом лимит не меняется ни на все операции ни на операции в интернете, хотя подтверждают, что оплата в интернете, но проверить кэшбек можно будет только по факту месяца. Если следующий раз будет тоже самое рекомендовали опять обращаться, чтобы решали вопрос с лимитами...