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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:49
Slx с сайта Гаряча лiнiя: +38 044 3333 010 или просто в чате приложения написать и попросить соединить с очевыгодой
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:12
За прошлый месяц, грят, ещё не рассылали. До 25 дней после окончания -регламент
Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:06
Не треба займатися дурницею. На сайті
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:36
Сегодня - на третий день разборок таки подтвердили наличие проблем с лимитом.
Оплата со скидочным купоном проходит как предавторизация (как назвали в чате - имеют другой тип операции). Сначала списываются все затраты, а скидка возвращается на счет. На третий день в выписке отражается сумма затрат с учетом скидки. При этом лимит не меняется ни на все операции ни на операции в интернете, хотя подтверждают, что оплата в интернете, но проверить кэшбек можно будет только по факту месяца. Если следующий раз будет тоже самое рекомендовали опять обращаться, чтобы решали вопрос с лимитами...
Додано: Суб 12 гру, 2020 17:47
В Укрсиб онлайн в ІБ появилась нова секція -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 12 гру, 2020 18:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Уже недели 2 как: viewtopic.php?p=5106754#p5106754
Додано: Нед 13 гру, 2020 17:32
Коротко по заправці на КЛО і оплаті УкрСібом через КлоПей, як і обіцяв:
Об"єм - 45 літрів LPG
Вартість зі стели - 12.98
Знижка при виборі купону у додатку при розрахунку - 1,30
Загальна нарахована вартість, яку заблоковано на картці, - 584,10
Через 3 хв. відміна блокування і збільшення балансу на карті на суму знижки 58.5
Сума у додатку КЛО, яка буде списана після розблокування в УкрСіб - 525,6 і саме на неї, очевидно, буде нараховано 5% КБ.
Саме ця сума 525,6 до копійки не врахована в лімітах. Буду спостерігати за змінами лімітів з понеділка.
По фату - 10,02% знижка на купоні від суми зі стели + очікувані 5% від суми фактичної оплати 26,28 грн., що становить 4,499 %
Загальна знижка після усіх проводок - 14,52 % від стели
Якщо Сібас проігнорує оплату KLOPay, тоді тільки Б5 або Форвард/Моно при наявності КБ-категорії
ПС. Чекаємо на % Укрсіба після 16-го січня
Додано: Нед 13 гру, 2020 18:25
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ровно год назад КЛО БЕСПЛАТНО наливал.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Нед 13 гру, 2020 18:40
УкрСибБанк BNP Paribas Group
Єгермейстер ?
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