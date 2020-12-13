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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1293129412951296

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:49

Slx с сайта Гаряча лiнiя: +38 044 3333 010 или просто в чате приложения написать и попросить соединить с очевыгодой
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:12

За прошлый месяц, грят, ещё не рассылали. До 25 дней после окончания -регламент
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:06

  omb написав:Slxили просто в чате приложения написать и попросить соединить с очевыгодой

Не треба займатися дурницею. На сайті Очевидгоди прямий очевигідний чат, а ці усі з'єднання/переадресації це тільки зайві проблеми.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:36

  jay2004 написав:
  stas_rst написав:
  Hit777 написав:Заправился первый раз на КЛО через додаток. Чтобы подвязать карту - тот еще геморрой, нужно скинуть кошелек Мастерпас.
При этом, остаток лимита по карте не поменялся, хотя стоит только на расчеты в Интернет!? В выписке отражено как блокирование суммы, может потом поменяется?
Еще интересно сначала списывает полную сумму, а потом отмена блокирования на сумму купона, и сумму зачисляет на счет. Как будет считать КБ?

По підв'язці карт (СІБ, ТАС) у мене проблем взагалі не було. Для перевірки тільки що витер і закинув заново дві картки.
По решта коментарів сьогодні-завтра якраз заправлюсь і відпишусь, як у мене.


Чекаємо...

Сегодня - на третий день разборок таки подтвердили наличие проблем с лимитом.
Оплата со скидочным купоном проходит как предавторизация (как назвали в чате - имеют другой тип операции). Сначала списываются все затраты, а скидка возвращается на счет. На третий день в выписке отражается сумма затрат с учетом скидки. При этом лимит не меняется ни на все операции ни на операции в интернете, хотя подтверждают, что оплата в интернете, но проверить кэшбек можно будет только по факту месяца. Если следующий раз будет тоже самое рекомендовали опять обращаться, чтобы решали вопрос с лимитами...
Hit777
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:47

В Укрсиб онлайн в ІБ появилась нова секція - http://prntscr.com/w16ajy
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

greenozon написав:В Укрсиб онлайн в ІБ появилась нова секція - http://prntscr.com/w16ajy
Уже недели 2 как: viewtopic.php?p=5106754#p5106754
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:32

  jay2004 написав:
  stas_rst написав:
  Hit777 написав:Заправился первый раз на КЛО через додаток. Чтобы подвязать карту - тот еще геморрой, нужно скинуть кошелек Мастерпас.
При этом, остаток лимита по карте не поменялся, хотя стоит только на расчеты в Интернет!? В выписке отражено как блокирование суммы, может потом поменяется?
Еще интересно сначала списывает полную сумму, а потом отмена блокирования на сумму купона, и сумму зачисляет на счет. Как будет считать КБ?

По підв'язці карт (СІБ, ТАС) у мене проблем взагалі не було. Для перевірки тільки що витер і закинув заново дві картки.
По решта коментарів сьогодні-завтра якраз заправлюсь і відпишусь, як у мене.


Чекаємо...


Коротко по заправці на КЛО і оплаті УкрСібом через КлоПей, як і обіцяв:

Об"єм - 45 літрів LPG
Вартість зі стели - 12.98
Знижка при виборі купону у додатку при розрахунку - 1,30

Загальна нарахована вартість, яку заблоковано на картці, - 584,10
Через 3 хв. відміна блокування і збільшення балансу на карті на суму знижки 58.5
Сума у додатку КЛО, яка буде списана після розблокування в УкрСіб - 525,6 і саме на неї, очевидно, буде нараховано 5% КБ.
Саме ця сума 525,6 до копійки не врахована в лімітах. Буду спостерігати за змінами лімітів з понеділка.

По фату - 10,02% знижка на купоні від суми зі стели + очікувані 5% від суми фактичної оплати 26,28 грн., що становить 4,499 %
Загальна знижка після усіх проводок - 14,52 % від стели
Якщо Сібас проігнорує оплату KLOPay, тоді тільки Б5 або Форвард/Моно при наявності КБ-категорії

ПС. Чекаємо на % Укрсіба після 16-го січня
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  stas_rst написав:Загальна знижка після усіх проводок - 14,52 % від стели

Ровно год назад КЛО БЕСПЛАТНО наливал.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:40

УкрСибБанк BNP Paribas Group

ukrprom2014 написав:
  stas_rst написав:Загальна знижка після усіх проводок - 14,52 % від стели

Ровно год назад КЛО БЕСПЛАТНО наливал.
Єгермейстер ?
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:57

stas_rst горячей воды)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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