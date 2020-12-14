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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 21:49
ukrprom2014 написав: stas_rst написав:
Загальна знижка після усіх проводок - 14,52 % від стели
Ровно год назад КЛО БЕСПЛАТНО наливал.
Было дело, по 10 л.
Отримай бонус за карту/депо:
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jay2004
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Додано: Нед 13 гру, 2020 23:54
stas_rst написав: ukrprom2014 написав: stas_rst написав:
Загальна знижка після усіх проводок - 14,52 % від стели
Ровно год назад КЛО БЕСПЛАТНО наливал.
Єгермейстер ?
Фаворит-спорт раздавал ,КЛО наливал - любой бенз/дизель.
Набрал все имеющиеся емкости.
Тыщ на 8 получилось тогда
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
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Додано: Пон 14 гру, 2020 09:03
ukrprom2014 какая полезная информация
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
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Додано: Пон 14 гру, 2020 09:19
omb написав:
какая полезная информация
Навеяло...
- Девушка а давайте играть в карты на раздевание...
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50 грн./100 грн.
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- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:01
Что-то соточки за депо до сих пор не видно.
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- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:02
Striker написав:
Что-то соточки за депо до сих пор не видно.
і 600за60 теж. І гілка мовчить
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:09
stas_rst написав: Striker написав:
Что-то соточки за депо до сих пор не видно.
і 600за60 теж. І гілка мовчить
600 + 100 нема... ось всі і мовчать (нема чим хвалитися).
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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jay2004
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- Повідомлень: 2488
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