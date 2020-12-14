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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1294129512961297

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 21:49

  ukrprom2014 написав:
  stas_rst написав:Загальна знижка після усіх проводок - 14,52 % від стели

Ровно год назад КЛО БЕСПЛАТНО наливал.


Было дело, по 10 л.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
Повідомлень: 2488
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Подякував: 66 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 23:54

  stas_rst написав:
ukrprom2014 написав:
  stas_rst написав:Загальна знижка після усіх проводок - 14,52 % від стели

Ровно год назад КЛО БЕСПЛАТНО наливал.
Єгермейстер ?

Фаворит-спорт раздавал ,КЛО наливал - любой бенз/дизель.
Набрал все имеющиеся емкости.
Тыщ на 8 получилось тогда :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2206
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Подякували: 151 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 09:03

ukrprom2014 какая полезная информация
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 09:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  omb написав:какая полезная информация

Навеяло...
- Девушка а давайте играть в карты на раздевание...
- А вы хотите посмотреть или показать? :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 5284
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Подякували: 1233 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:01

Что-то соточки за депо до сих пор не видно.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлень: 1257
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:02

  Striker написав:Что-то соточки за депо до сих пор не видно.

і 600за60 теж. І гілка мовчить :(
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлень: 1006
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:09

  stas_rst написав:
  Striker написав:Что-то соточки за депо до сих пор не видно.

і 600за60 теж. І гілка мовчить :(


600 + 100 нема... ось всі і мовчать (нема чим хвалитися).
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
Повідомлень: 2488
З нами з: 19.02.09
Подякував: 66 раз.
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