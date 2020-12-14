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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 20:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
зарплата завтра же? что посоветуете по переоткрытию - нагрянуть в физическое где открывал или пробовать через перс менеджера онлайнового этого?
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:21
cohan спросить у персонального в чате сможет ли сразу переоформить, и если да, то пусть делает
Кешбечные карты!
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