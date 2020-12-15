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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 20:50
зарплата завтра же? что посоветуете по переоткрытию - нагрянуть в физическое где открывал или пробовать через перс менеджера онлайнового этого?
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cohan
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Додано: Вів 15 гру, 2020 21:21
cohan спросить у персонального в чате сможет ли сразу переоформить, и если да, то пусть делает
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:17
omb написав:cohan
спросить у персонального в чате сможет ли сразу переоформить, и если да, то пусть делает
Так можливо? Переоформити карту онлайн через персменеджера?
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tarasum
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:20
tarasum написав: omb написав:cohan
спросить у персонального в чате сможет ли сразу переоформить, и если да, то пусть делает
Так можливо? Переоформити карту онлайн через персменеджера?
я вот тоже думаю, как это я перестану быть клиентом и стану новым через персменеджера )) все, конечно, возможно, но думаю что-то тут не то
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cohan
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:23
cohan написав: tarasum написав: omb написав:cohan
спросить у персонального в чате сможет ли сразу переоформить, и если да, то пусть делает
Так можливо? Переоформити карту онлайн через персменеджера?
я вот тоже думаю, как это я перестану быть клиентом и стану новым через персменеджера )) все, конечно, возможно, но думаю что-то тут не то
Мені перс на подібне питання відповів, що як закрию НК, то наново відкрити її взагалі неможливо, будуть доступні тільки пакетні пропозиції...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:38
cohan написав:
зарплата завтра же?
Да, обычно до обеда.
Я как вытяну зайду на точку, если не захотят перевыпускать - тогда к перс-менагеру.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:45
kreuz написав:
Мені перс на подібне питання відповів, що як закрию НК, то наново відкрити її взагалі неможливо, будуть доступні тільки пакетні пропозиції...
Вас також перевели в віртуальне відділення? Чи це менеджер у відділенні так сказав?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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