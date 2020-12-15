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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1295129612971298

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

зарплата завтра же? что посоветуете по переоткрытию - нагрянуть в физическое где открывал или пробовать через перс менеджера онлайнового этого?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:21

cohan спросить у персонального в чате сможет ли сразу переоформить, и если да, то пусть делает
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:17

  omb написав:cohan спросить у персонального в чате сможет ли сразу переоформить, и если да, то пусть делает

Так можливо? Переоформити карту онлайн через персменеджера?
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:20

  tarasum написав:
  omb написав:cohan спросить у персонального в чате сможет ли сразу переоформить, и если да, то пусть делает

Так можливо? Переоформити карту онлайн через персменеджера?


я вот тоже думаю, как это я перестану быть клиентом и стану новым через персменеджера )) все, конечно, возможно, но думаю что-то тут не то
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:23

  cohan написав:
  tarasum написав:
  omb написав:cohan спросить у персонального в чате сможет ли сразу переоформить, и если да, то пусть делает

Так можливо? Переоформити карту онлайн через персменеджера?


я вот тоже думаю, как это я перестану быть клиентом и стану новым через персменеджера )) все, конечно, возможно, но думаю что-то тут не то

Мені перс на подібне питання відповів, що як закрию НК, то наново відкрити її взагалі неможливо, будуть доступні тільки пакетні пропозиції...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  cohan написав:зарплата завтра же?

Да, обычно до обеда.
Я как вытяну зайду на точку, если не захотят перевыпускать - тогда к перс-менагеру.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  kreuz написав:Мені перс на подібне питання відповів, що як закрию НК, то наново відкрити її взагалі неможливо, будуть доступні тільки пакетні пропозиції...

Вас також перевели в віртуальне відділення? Чи це менеджер у відділенні так сказав?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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