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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1297129812991300>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  greenozon написав:по факту мабуть вже після Різдва..

100%, т.к. задержки тут часть "миссии банка"
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Шото зарплату задерживают.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:58

  greenozon написав:по факту мабуть вже після Різдва..
главное чтобы до 16-го)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:13

  Ferlakur написав:Шото зарплату задерживают.

Есть!
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

посыпались по 500 за листопад
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:28

  Мизантрóп написав:посыпались по 500 за листопад

Молодцы, 10:15 кишмиш капнул!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2224
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ну шо, кто первый к персмену идет спрашивать?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:54

  cohan написав:ну шо, кто первый к персмену идет спрашивать?

Так а что спрашивать, если уже есть успешные кейсы с переоформлением через персонального менеджера?
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:00

ingtrans они ж разные...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2648
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:10

  velvet написав:
  kreuz написав:Мені перс на подібне питання відповів, що як закрию НК, то наново відкрити її взагалі неможливо, будуть доступні тільки пакетні пропозиції...

Вас також перевели в віртуальне відділення? Чи це менеджер у відділенні так сказав?

Було повідомлення про переведення, але куди саме, хтозна. Він зі мною по телефону спілкувався, хотів щось рекламувати, але за браком часу домовились на інший день, потім він пропав одразу після мого запитання...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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