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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:11
ingtrans написав: omb написав:ingtrans
они ж разные...
Ну так тогда и нет смысла делиться опытом по разным менеджерам
Є! Оберемо верховного менеджера з переоформлень і усіх двійочників будемо відправляти до нього на підвищення кваліфікації, аж допоки його не звільнять за змову зі свинотою та завдання матеріальних збитків банці у особливо великих розмірах.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 12:24
klug написав: ingtrans написав: omb написав:ingtrans
они ж разные...
Ну так тогда и нет смысла делиться опытом по разным менеджерам
Є! Оберемо верховного менеджера з переоформлень і усіх двійочників будемо відправляти до нього на підвищення кваліфікації, аж допоки його не звільнять за змову зі свинотою та завдання матеріальних збитків банці у особливо великих розмірах.
Так персональный менеджер же не оформляет карты. В моем случае моя менеджер закрыла старую карту с подтверждением непосредственно в приложении и подала заявку а оформление новой карты. Ну и договорилась с менеджером отделения о конкретном времени, когда я должен подойти. Оформлением новой карты занималась менеджер в отделении. Кстати, менеджер в отделении при мне звонила персональному менеджеру, чтобы уточнить, какую карту оформлять. Возможно, из заявки это не очевидно.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 12:28
ingtrans написав: omb написав:ingtrans
они ж разные...
Ну так тогда и нет смысла делиться опытом по разным менеджерам
ну так поэтому его проверить надо
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