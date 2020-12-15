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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1297129812991300

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:20

  omb написав:ingtrans они ж разные...

Ну так тогда и нет смысла делиться опытом по разным менеджерам :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлень: 2001
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Подякував: 53 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:11

  ingtrans написав:
  omb написав:ingtrans они ж разные...

Ну так тогда и нет смысла делиться опытом по разным менеджерам :)

Є! Оберемо верховного менеджера з переоформлень і усіх двійочників будемо відправляти до нього на підвищення кваліфікації, аж допоки його не звільнять за змову зі свинотою та завдання матеріальних збитків банці у особливо великих розмірах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:24

  klug написав:
  ingtrans написав:
  omb написав:ingtrans они ж разные...

Ну так тогда и нет смысла делиться опытом по разным менеджерам :)

Є! Оберемо верховного менеджера з переоформлень і усіх двійочників будемо відправляти до нього на підвищення кваліфікації, аж допоки його не звільнять за змову зі свинотою та завдання матеріальних збитків банці у особливо великих розмірах.

Так персональный менеджер же не оформляет карты. В моем случае моя менеджер закрыла старую карту с подтверждением непосредственно в приложении и подала заявку а оформление новой карты. Ну и договорилась с менеджером отделения о конкретном времени, когда я должен подойти. Оформлением новой карты занималась менеджер в отделении. Кстати, менеджер в отделении при мне звонила персональному менеджеру, чтобы уточнить, какую карту оформлять. Возможно, из заявки это не очевидно.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлень: 2001
З нами з: 31.07.19
Подякував: 53 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:28

  ingtrans написав:
  omb написав:ingtrans они ж разные...

Ну так тогда и нет смысла делиться опытом по разным менеджерам :)
ну так поэтому его проверить надо
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2649
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Подякував: 23 раз.
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