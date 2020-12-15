Ну так тогда и нет смысла делиться опытом по разным менеджерам
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:20
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:11
Є! Оберемо верховного менеджера з переоформлень і усіх двійочників будемо відправляти до нього на підвищення кваліфікації, аж допоки його не звільнять за змову зі свинотою та завдання матеріальних збитків банці у особливо великих розмірах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:24
Так персональный менеджер же не оформляет карты. В моем случае моя менеджер закрыла старую карту с подтверждением непосредственно в приложении и подала заявку а оформление новой карты. Ну и договорилась с менеджером отделения о конкретном времени, когда я должен подойти. Оформлением новой карты занималась менеджер в отделении. Кстати, менеджер в отделении при мне звонила персональному менеджеру, чтобы уточнить, какую карту оформлять. Возможно, из заявки это не очевидно.
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:28
ну так поэтому его проверить надо
Кешбечные карты!
Додано: Сер 16 гру, 2020 14:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
а где 100 за копеечный текущий?
ещё 11.11.20 получил "ukrsibbank bonus",но хочу ещё по первому ключу от 30.11.20
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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