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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1298129913001301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:16

  omb написав:Flamingo ага и выплата в первых числах января, если много пить на НГ не будут

Яке пити? Тверезими мають PEUGEON під ялинку пригнати і 1100 на бензин.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:51

  Мизантрóп написав:Искатель 1- все ждут

Моим выплатили по всем акам.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:57

  klug написав:
  omb написав:Flamingo ага и выплата в первых числах января, если много пить на НГ не будут

Яке пити? Тверезими мають PEUGEON під ялинку пригнати і 1100 на бензин.
ну поглядим как будет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:57

  ukrprom2014 написав:
  Мизантрóп написав:Искатель 1- все ждут

Моим выплатили по всем акам.


сотку за открытие накопительного?
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