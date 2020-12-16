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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:16
omb написав:Flamingo
ага и выплата в первых числах января, если много пить на НГ не будут
Яке пити? Тверезими мають PEUGEON
під ялинку пригнати і 1100 на бензин.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:51
Мизантрóп написав:Искатель
1- все ждут
Моим выплатили по всем акам.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:57
klug написав: omb написав:Flamingo
ага и выплата в первых числах января, если много пить на НГ не будут
Яке пити? Тверезими мають PEUGEON
під ялинку пригнати і 1100 на бензин.
ну поглядим как будет
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:57
ukrprom2014 написав: Мизантрóп написав:Искатель
1- все ждут
Моим выплатили по всем акам.
сотку за открытие накопительного?
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