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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:16
omb написав:Flamingo
ага и выплата в первых числах января, если много пить на НГ не будут
Яке пити? Тверезими мають PEUGEON
під ялинку пригнати і 1100 на бензин.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:57
klug написав: omb написав:Flamingo
ага и выплата в первых числах января, если много пить на НГ не будут
Яке пити? Тверезими мають PEUGEON
під ялинку пригнати і 1100 на бензин.
ну поглядим как будет
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Додано: Чет 17 гру, 2020 01:01
сбегал закрыл, "приходите за новой 1го февраля"
С...(с)
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cohan
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Додано: Чет 17 гру, 2020 03:00
cohan написав:
сбегал закрыл, "приходите за новой 1го февраля"
С...(с)
в смысле?
а другое отделение в городе есть?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Чет 17 гру, 2020 09:30
PORT_UA
Не переживайте. Никому ничего еще за открытие накопительного еще не приходило. То человеку надо свои рефералки было "проветрить". Ведь потом можно всегда сьехать типо недопонял или писал не о получении денег а о получении кода от очевыгоды
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Додано: Чет 17 гру, 2020 09:58
uaprofi написав: cohan написав:
сбегал закрыл, "приходите за новой 1го февраля"
С...(с)
в смысле?
а другое отделение в городе есть?
да, конечно,
прочитал в заяве что доступ до УкрСибонлайн оставили без изменений, наверно, надо и его закрыть... попробую в общем через другое
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cohan
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Додано: Чет 17 гру, 2020 10:00
cohan написав:
да, конечно,
прочитал в заяве что доступ до УкрСибонлайн оставили без изменений, наверно, надо и его закрыть... попробую в общем через другое
печально что с первого раза не получилось...
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Чет 17 гру, 2020 10:11
cohan написав:
прочитал в заяве что доступ до УкрСибонлайн оставили без изменений, наверно, надо и его закрыть...
Это точно не обязательно. У меня было такое же заявление, доступ в УкрСибонлайн оставили и карту без проблемы выдали.
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