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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1298129913001301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:16

  omb написав:Flamingo ага и выплата в первых числах января, если много пить на НГ не будут

Яке пити? Тверезими мають PEUGEON під ялинку пригнати і 1100 на бензин.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:57

  klug написав:
  omb написав:Flamingo ага и выплата в первых числах января, если много пить на НГ не будут

Яке пити? Тверезими мають PEUGEON під ялинку пригнати і 1100 на бензин.
ну поглядим как будет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 01:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

сбегал закрыл, "приходите за новой 1го февраля"

С...(с)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 03:00

  cohan написав:сбегал закрыл, "приходите за новой 1го февраля"

С...(с)


в смысле?
а другое отделение в городе есть?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:30

PORT_UA
Не переживайте. Никому ничего еще за открытие накопительного еще не приходило. То человеку надо свои рефералки было "проветрить". Ведь потом можно всегда сьехать типо недопонял или писал не о получении денег а о получении кода от очевыгоды ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:58

  Flamingo написав: или писал не о получении денег а о получении кода от очевыгоды ;)

Как и было сказано :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:58

  uaprofi написав:
  cohan написав:сбегал закрыл, "приходите за новой 1го февраля"

С...(с)


в смысле?
а другое отделение в городе есть?


да, конечно,
прочитал в заяве что доступ до УкрСибонлайн оставили без изменений, наверно, надо и его закрыть... попробую в общем через другое
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:58

По АШАН-карте утром лимит повысили в 2,5 раза :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
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  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:00

  cohan написав:да, конечно,
прочитал в заяве что доступ до УкрСибонлайн оставили без изменений, наверно, надо и его закрыть... попробую в общем через другое
печально что с первого раза не получилось...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  cohan написав:прочитал в заяве что доступ до УкрСибонлайн оставили без изменений, наверно, надо и его закрыть...

Это точно не обязательно. У меня было такое же заявление, доступ в УкрСибонлайн оставили и карту без проблемы выдали.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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