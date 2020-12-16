Подробности:
NEW Card участвует.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 11:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
MC Rewards в Укрсиб онлайн поменялось на ЕКСТРА БІЛЬШЕ:
Подробности:
NEW Card участвует.
Додано: Чет 17 гру, 2020 11:52
Учасники програми винагород ЕКСТРА більше — це власники таких карток: MC World, MC Platinum, MC Black Edition,MC World Elit. Якщо наразі ви не маєте жодної із зазначених карток, для участі у програмі ми радимо вам оформити за допомогою мобільного додатку UKRSIB online.
New якого класу?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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