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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1299130013011302

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

MC Rewards в Укрсиб онлайн поменялось на ЕКСТРА БІЛЬШЕ:

Подробности: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... ra_bilshe/

NEW Card участвует.
unknownurl
 
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Подякував: 16 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:52

  unknownurl написав:MC Rewards в Укрсиб онлайн поменялось на ЕКСТРА БІЛЬШЕ:

Подробности: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... ra_bilshe/

NEW Card участвует.



Учасники програми винагород ЕКСТРА більше — це власники таких карток: MC World, MC Platinum, MC Black Edition,MC World Elit. Якщо наразі ви не маєте жодної із зазначених карток, для участі у програмі ми радимо вам оформити за допомогою мобільного додатку UKRSIB online.

New якого класу?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:12

  greenozon написав:New якого класу?


MC WORLD CITIZEN PAYPASS
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:21

  cohan написав:сбегал закрыл, "приходите за новой 1го февраля"

С...(с)


в акциях очевигоды перед закрытием участвовали? Специально не участвовал, чтобы не было отложенных на пару месяцев операций. Переоткрыли нормально. Инет-банкинг не закрывали - остался старый. Только стар-информ+ подключился, пришлось попросить отключить и подключить стар-информ без плюса.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Амвросий написав:в акциях очевигоды перед закрытием участвовали? Специально не участвовал, чтобы не было отложенных на пару месяцев операций

Это тоже не влияет. Я за предыдущей месяц как бы участвовал в 100 грн за открытие накопительного счета и провел оплату примерно на 300 грн, за которые был бы кешбэк ~15 грн.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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