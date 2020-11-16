напевно буде в понеділок,раніше теж так було, що мали в пятницю виплатити)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:40
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:32
интересно - акция с открытием сберегательного счета еще работает? Я в ней не участвовал, т.к. собирался менять карту. или снова нужно смс ждать, как с новой картой?
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:49
ukrprom2014 в прошлом месяце помоему в 20ых числах был
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:52
до 16.11.20 была сроком 5 дней
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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