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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1300130113021303

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:40

  Ferlakur написав:А за накопительный сегодня должны были дать, последний срок...

напевно буде в понеділок,раніше теж так було, що мали в пятницю виплатити)
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:32

интересно - акция с открытием сберегательного счета еще работает? Я в ней не участвовал, т.к. собирался менять карту. или снова нужно смс ждать, как с новой картой?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:49

ukrprom2014 в прошлом месяце помоему в 20ых числах был
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:52

  Амвросий написав:интересно - акция с открытием сберегательного счета еще работает? Я в ней не участвовал, т.к. собирался менять карту. или снова нужно смс ждать, как с новой картой?

до 16.11.20 была сроком 5 дней
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:16

  Амвросий написав:
  cohan написав:сбегал закрыл, "приходите за новой 1го февраля"

С...(с)


в акциях очевигоды перед закрытием участвовали? Специально не участвовал, чтобы не было отложенных на пару месяцев операций. Переоткрыли нормально. Инет-банкинг не закрывали - остался старый. Только стар-информ+ подключился, пришлось попросить отключить и подключить стар-информ без плюса.


участвовал, но получил все, помоему 100ку за открытие тоже - открыл на второй день после СМСки

менеджер говорит "с нью кард не работала", еще и у девок в отделении пошла со мной спрашивать, когда можно заново, ну и звучало - пробуйте через интернет, если счета раньше закроют (вроде ДО 45 дней, а не ровно), то у вас получится ... вот думаю закрывать ли клиент-банк, по всем логикам - надо, попробую в другом отделении финт: закрыть и на след день за newcard
cohan
 
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  #<1 ... 1300130113021303
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