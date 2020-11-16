напевно буде в понеділок,раніше теж так було, що мали в пятницю виплатити)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:40
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:32
интересно - акция с открытием сберегательного счета еще работает? Я в ней не участвовал, т.к. собирался менять карту. или снова нужно смс ждать, как с новой картой?
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:49
ukrprom2014 в прошлом месяце помоему в 20ых числах был
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:52
до 16.11.20 была сроком 5 дней
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:16
участвовал, но получил все, помоему 100ку за открытие тоже - открыл на второй день после СМСки
менеджер говорит "с нью кард не работала", еще и у девок в отделении пошла со мной спрашивать, когда можно заново, ну и звучало - пробуйте через интернет, если счета раньше закроют (вроде ДО 45 дней, а не ровно), то у вас получится ... вот думаю закрывать ли клиент-банк, по всем логикам - надо, попробую в другом отделении финт: закрыть и на след день за newcard
Додано: Суб 19 гру, 2020 08:43
инет банкинг не нужно закрывать. Тут одно из двух - либо вам менеджерица, которая ничего не знает попалась, либо возможность переоткрытия в один день уже закрыли. С большой вероятностью первый вариант.
Мне тоже вначале рассказывали про необходимость ждать 45 дней. Но после того как перепроверили, оказалось не нужно.
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|