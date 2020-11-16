напевно буде в понеділок,раніше теж так було, що мали в пятницю виплатити)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:40
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:32
интересно - акция с открытием сберегательного счета еще работает? Я в ней не участвовал, т.к. собирался менять карту. или снова нужно смс ждать, как с новой картой?
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:49
ukrprom2014 в прошлом месяце помоему в 20ых числах был
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:52
до 16.11.20 была сроком 5 дней
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:16
участвовал, но получил все, помоему 100ку за открытие тоже - открыл на второй день после СМСки
менеджер говорит "с нью кард не работала", еще и у девок в отделении пошла со мной спрашивать, когда можно заново, ну и звучало - пробуйте через интернет, если счета раньше закроют (вроде ДО 45 дней, а не ровно), то у вас получится ... вот думаю закрывать ли клиент-банк, по всем логикам - надо, попробую в другом отделении финт: закрыть и на след день за newcard
Додано: Суб 19 гру, 2020 08:43
инет банкинг не нужно закрывать. Тут одно из двух - либо вам менеджерица, которая ничего не знает попалась, либо возможность переоткрытия в один день уже закрыли. С большой вероятностью первый вариант.
Мне тоже вначале рассказывали про необходимость ждать 45 дней. Но после того как перепроверили, оказалось не нужно.
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:55
У чому суть процесу: потрібно поимусити її з кимось порадитись чи спробувати натиснути кнопку у програмі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 19 гру, 2020 15:30
вот деталей не знаю, она чтото там в компе нажимает, толи пишет кому-то в чат, толи пробует какую-то операцию провести, и потом говорит что да можно
В инетбанкинге после переоткрытия карты отображается два счета. Но к старому счету карта исчезла. Сказали старый счет исчезнет из инет-банкинга по прошествии 45 дней.
Додано: Суб 19 гру, 2020 16:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вот я тоже не знаю, в чем проблема. Единственный вопрос, который интересовал менеджера в отделении, - это нужно оформлять зарплатную NEW Card или обычную. Очевидно, что технического ограничения на быстрое оформление карты нет, иначе бы никто не оформил, но тогда интересно, что мешает некоторым менеджерам сразу же оформить новую карту.
Додано: Суб 19 гру, 2020 22:17
Кто підкаже, в додатку в комунальних платежах, "додати компанію" перша строка "назвіть підписку", що там заповнювати?
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