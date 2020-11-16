RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1301130213031304>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:40

  Ferlakur написав:А за накопительный сегодня должны были дать, последний срок...

напевно буде в понеділок,раніше теж так було, що мали в пятницю виплатити)
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 574
З нами з: 16.10.18
Подякував: 67 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:32

интересно - акция с открытием сберегательного счета еще работает? Я в ней не участвовал, т.к. собирался менять карту. или снова нужно смс ждать, как с новой картой?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2890
З нами з: 26.02.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:49

ukrprom2014 в прошлом месяце помоему в 20ых числах был
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2674
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:52

  Амвросий написав:интересно - акция с открытием сберегательного счета еще работает? Я в ней не участвовал, т.к. собирался менять карту. или снова нужно смс ждать, как с новой картой?

до 16.11.20 была сроком 5 дней
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4917
З нами з: 03.12.14
Подякував: 740 раз.
Подякували: 891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:16

  Амвросий написав:
  cohan написав:сбегал закрыл, "приходите за новой 1го февраля"

С...(с)


в акциях очевигоды перед закрытием участвовали? Специально не участвовал, чтобы не было отложенных на пару месяцев операций. Переоткрыли нормально. Инет-банкинг не закрывали - остался старый. Только стар-информ+ подключился, пришлось попросить отключить и подключить стар-информ без плюса.


участвовал, но получил все, помоему 100ку за открытие тоже - открыл на второй день после СМСки

менеджер говорит "с нью кард не работала", еще и у девок в отделении пошла со мной спрашивать, когда можно заново, ну и звучало - пробуйте через интернет, если счета раньше закроют (вроде ДО 45 дней, а не ровно), то у вас получится ... вот думаю закрывать ли клиент-банк, по всем логикам - надо, попробую в другом отделении финт: закрыть и на след день за newcard
cohan
 
Повідомлень: 567
З нами з: 27.09.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 08:43

инет банкинг не нужно закрывать. Тут одно из двух - либо вам менеджерица, которая ничего не знает попалась, либо возможность переоткрытия в один день уже закрыли. С большой вероятностью первый вариант.

Мне тоже вначале рассказывали про необходимость ждать 45 дней. Но после того как перепроверили, оказалось не нужно. :)
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2890
З нами з: 26.02.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:55

  Амвросий написав:Мне тоже вначале рассказывали про необходимость ждать 45 дней. Но после того как перепроверили, оказалось не нужно.

У чому суть процесу: потрібно поимусити її з кимось порадитись чи спробувати натиснути кнопку у програмі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5166
З нами з: 18.08.14
Подякував: 226 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:30

  klug написав:У чому суть процесу: потрібно поимусити її з кимось порадитись чи спробувати натиснути кнопку у програмі?


вот деталей не знаю, она чтото там в компе нажимает, толи пишет кому-то в чат, толи пробует какую-то операцию провести, и потом говорит что да можно :)

В инетбанкинге после переоткрытия карты отображается два счета. Но к старому счету карта исчезла. Сказали старый счет исчезнет из инет-банкинга по прошествии 45 дней.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2890
З нами з: 26.02.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вот я тоже не знаю, в чем проблема. Единственный вопрос, который интересовал менеджера в отделении, - это нужно оформлять зарплатную NEW Card или обычную. Очевидно, что технического ограничения на быстрое оформление карты нет, иначе бы никто не оформил, но тогда интересно, что мешает некоторым менеджерам сразу же оформить новую карту.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2043
З нами з: 31.07.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:17

Кто підкаже, в додатку в комунальних платежах, "додати компанію" перша строка "назвіть підписку", що там заповнювати?
komp
1
 
Повідомлень: 8326
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2360 раз.
Подякували: 3406 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 1301130213031304>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anis і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27546)
19.12.2020 23:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.