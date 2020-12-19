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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 гру, 2020 22:50
Не прошёл платёж, зашёл проверить лимиты по карте, а эта опция не доступна
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Суб 19 гру, 2020 22:55
монопенисуально (пишите что хотите)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Суб 19 гру, 2020 23:48
Господа опытные ньюкардоводы, можете ответить из опыта не некоторые вопросы?
- Начисляют ли КБ на связь (через сайт оператора), на коммуналку (через сайт поставщика или privat-24), на оплату услуг "новой почты" (через сайт, не наложенный платеж) и на заправку на ОККО через OKKO Pay?
- Обязательно ли мобильное приложение, или можно без него?
- "Зарплатная" карта - это обязательно проект от предприятия, или можно просто попросить бухгалтерию перечислять зарплату по реквизитам? И вообще, есть ли в ней смысл, или лучше не зарплатную оформить, и не морочиться (снятие наличных особо не интересует)?
Додано: Суб 19 гру, 2020 23:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Зв'язок, комуналка - так. Нова пошта через додаток - так, через сайт не тестив.
Без додатка можно, але це як без куртки взимку.
Додано: Нед 20 гру, 2020 00:07
Я приложухой не пользуюсь.
И ничего, как то справляюсь )
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