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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1302130313041305>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:50

Не прошёл платёж, зашёл проверить лимиты по карте, а эта опция не доступна
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:55

  komp написав:Кто підкаже, в додатку в комунальних платежах, "додати компанію" перша строка "назвіть підписку", що там заповнювати?

монопенисуально (пишите что хотите)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:48

Господа опытные ньюкардоводы, можете ответить из опыта не некоторые вопросы?
- Начисляют ли КБ на связь (через сайт оператора), на коммуналку (через сайт поставщика или privat-24), на оплату услуг "новой почты" (через сайт, не наложенный платеж) и на заправку на ОККО через OKKO Pay?
- Обязательно ли мобильное приложение, или можно без него?
- "Зарплатная" карта - это обязательно проект от предприятия, или можно просто попросить бухгалтерию перечислять зарплату по реквизитам? И вообще, есть ли в ней смысл, или лучше не зарплатную оформить, и не морочиться (снятие наличных особо не интересует)?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

M-Audio написав:Господа опытные ньюкардоводы, можете ответить из опыта не некоторые вопросы?
- Начисляют ли КБ на связь (через сайт оператора), на коммуналку (через сайт поставщика или privat-24), на оплату услуг "новой почты" (через сайт, не наложенный платеж) и на заправку на ОККО через OKKO Pay?
- Обязательно ли мобильное приложение, или можно без него?
- "Зарплатная" карта - это обязательно проект от предприятия, или можно просто попросить бухгалтерию перечислять зарплату по реквизитам? И вообще, есть ли в ней смысл, или лучше не зарплатную оформить, и не морочиться (снятие наличных особо не интересует)?
Зв'язок, комуналка - так. Нова пошта через додаток - так, через сайт не тестив.

Без додатка можно, але це як без куртки взимку.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:07

  Rimlyanin1 написав:Без додатка можно, але це як без куртки взимку.

Я приложухой не пользуюсь.
И ничего, как то справляюсь )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 01:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Панове, начислят ли кешбек по Ньюкард за оплату жд билетов онлайн?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 02:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Начисляют
consul
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 02:29

  consul написав:Начисляют

А якщо чай не брати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:13

  klug написав:
  consul написав:Начисляют

А якщо чай не брати?

а я ж думаю, чого не дають КБ :) треба чай брати ... ОБОВ"ЯЗКОВО !!! :)
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:22

  klug написав:
  consul написав:Начисляют

А якщо чай не брати?
то будет чуть меньше :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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