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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 гру, 2020 22:50
Не прошёл платёж, зашёл проверить лимиты по карте, а эта опция не доступна
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Суб 19 гру, 2020 22:55
komp написав:
Кто підкаже, в додатку в комунальних платежах, "додати компанію" перша строка "назвіть підписку", що там заповнювати?
монопенисуально (пишите что хотите)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Суб 19 гру, 2020 23:48
Господа опытные ньюкардоводы, можете ответить из опыта не некоторые вопросы?
- Начисляют ли КБ на связь (через сайт оператора), на коммуналку (через сайт поставщика или privat-24), на оплату услуг "новой почты" (через сайт, не наложенный платеж) и на заправку на ОККО через OKKO Pay?
- Обязательно ли мобильное приложение, или можно без него?
- "Зарплатная" карта - это обязательно проект от предприятия, или можно просто попросить бухгалтерию перечислять зарплату по реквизитам? И вообще, есть ли в ней смысл, или лучше не зарплатную оформить, и не морочиться (снятие наличных особо не интересует)?
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M-Audio
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Додано: Суб 19 гру, 2020 23:51
M-Audio написав:Господа опытные ньюкардоводы, можете ответить из опыта не некоторые вопросы?
- Начисляют ли КБ на связь (через сайт оператора), на коммуналку (через сайт поставщика или privat-24), на оплату услуг "новой почты" (через сайт, не наложенный платеж) и на заправку на ОККО через OKKO Pay?
- Обязательно ли мобильное приложение, или можно без него?
- "Зарплатная" карта - это обязательно проект от предприятия, или можно просто попросить бухгалтерию перечислять зарплату по реквизитам? И вообще, есть ли в ней смысл, или лучше не зарплатную оформить, и не морочиться (снятие наличных особо не интересует)?
Зв'язок, комуналка - так. Нова пошта через додаток - так, через сайт не тестив.
Без додатка можно, але це як без куртки взимку.
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Rimlyanin1
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Додано: Нед 20 гру, 2020 00:07
Rimlyanin1 написав:
Без додатка можно, але це як без куртки взимку.
Я приложухой не пользуюсь.
И ничего, как то справляюсь )
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mustbe
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Додано: Нед 20 гру, 2020 01:41
Панове, начислят ли кешбек по Ньюкард за оплату жд билетов онлайн?
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Andey
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Додано: Нед 20 гру, 2020 02:02
Начисляют
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consul
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Додано: Нед 20 гру, 2020 02:29
consul написав:
Начисляют
А якщо чай не брати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 20 гру, 2020 10:13
klug написав: consul написав:
Начисляют
А якщо чай не брати?
а я ж думаю, чого не дають КБ
треба чай брати ... ОБОВ"ЯЗКОВО !!!
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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stas_rst
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Додано: Нед 20 гру, 2020 10:22
klug написав: consul написав:
Начисляют
А якщо чай не брати?
то будет чуть меньше
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
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omb
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