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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 гру, 2020 10:49
Правильно ли я понимаю, что теперь можно не только тянуть Укрсибом онлайн с карты другого банка на Нью кард, но и толкнуть, например, с карты monobank на Нью кард - и все будет нормально (никаких дополнительных комиссий)?
Монобанк упрямо не хочет понимать, когда я тяну с него Укрсибом. "Рисковый платеж" и все.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 10:52
Искатель
да,в обратном порядке всё идеальноviewtopic.php?p=5103941#p5103941
Моня также упрямо не понимал с виртуалкой EasyPay. Идеально получалось Моня
Алка
EasyPay
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Нед 20 гру, 2020 10:57
С самого начала только и толкаю на Сиб.
Никаких комиссий.
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- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:08
Striker написав:
С самого начала только и толкаю на Сиб.
Никаких комиссий.
У Вас начало было чуть позже, чем у меня
Там в самом-самом начале была какая-то комиссия...Потом отменили, но навык тянуть Укрсибом остался. Но с Моней надо менять.
Спасибо всем за ответы!
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Искатель
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:15
Добавлю ещё, что с Моно всегда толкаю, а с Алки пакетной и Конкорда тяну Сибом. Обе карты добавлены в uksib online.
Востаннє редагувалось Striker
в Нед 20 гру, 2020 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Striker
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:16
Искатель написав: Striker написав:
С самого начала только и толкаю на Сиб.
Никаких комиссий.
У Вас начало было чуть позже, чем у меня
Там в самом-самом начале была какая-то комиссия...Потом отменили, но навык тянуть Укрсибом остался. Но с Моней надо менять.
Вы что-то путаете. Комиссия была как раз если тянуть Укрсибом с других карт, но потом ее отменили. А на картах старого образца с другим бином ее изначально не было. На толкание комиссии не было никогда.
Я почти всегда толкаю (с того же моно). Исключения только для выполнения условий акций по выполнению хотя бы одной операции в приложении Укрсиба.
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