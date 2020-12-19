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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:49

Правильно ли я понимаю, что теперь можно не только тянуть Укрсибом онлайн с карты другого банка на Нью кард, но и толкнуть, например, с карты monobank на Нью кард - и все будет нормально (никаких дополнительных комиссий)?

Монобанк упрямо не хочет понимать, когда я тяну с него Укрсибом. "Рисковый платеж" и все.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:52

Искатель да,в обратном порядке всё идеально
viewtopic.php?p=5103941#p5103941
Моня также упрямо не понимал с виртуалкой EasyPay. Идеально получалось Моня :arrow: Алка :arrow: EasyPay
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:57

С самого начала только и толкаю на Сиб. :shock: Никаких комиссий.
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:08

  Striker написав:С самого начала только и толкаю на Сиб. :shock: Никаких комиссий.

У Вас начало было чуть позже, чем у меня :) Там в самом-самом начале была какая-то комиссия...Потом отменили, но навык тянуть Укрсибом остался. Но с Моней надо менять.

Спасибо всем за ответы!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:15

Добавлю ещё, что с Моно всегда толкаю, а с Алки пакетной и Конкорда тяну Сибом. Обе карты добавлены в uksib online.
Востаннє редагувалось Striker в Нед 20 гру, 2020 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:16

  Искатель написав:
  Striker написав:С самого начала только и толкаю на Сиб. :shock: Никаких комиссий.

У Вас начало было чуть позже, чем у меня :) Там в самом-самом начале была какая-то комиссия...Потом отменили, но навык тянуть Укрсибом остался. Но с Моней надо менять.

Вы что-то путаете. Комиссия была как раз если тянуть Укрсибом с других карт, но потом ее отменили. А на картах старого образца с другим бином ее изначально не было. На толкание комиссии не было никогда.
Я почти всегда толкаю (с того же моно). Исключения только для выполнения условий акций по выполнению хотя бы одной операции в приложении Укрсиба.
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ingtrans
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