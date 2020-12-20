Додано: Нед 20 гру, 2020 19:34

Мою тысячу до сих пор не отдали.

Девушка-оператор говорит, что в базе моего кода нет, заявка составлена в началае декабря и пока еще ждут ответа.



Что случилось? Подозреваю, что мне 1000 не пришла ибо код, который я зарегистрировал в итоге почему-то исчез из базы. А сам код я показать не могу ибо приложение переустанавливал (с ОС телефона).



Постараюсь найти приглашение хотя бы в эту акцию если она в СМС или Вайбере приходила и давить на то, что у меня есть приглашение + операции, а вы даже кода не видите. Но это если приглашение тоже не в пуше было.

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