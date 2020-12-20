Пока пусто на всех акках
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:37
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:52
ага, ждем ключи
Кешбечные карты!
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:02
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так а с накопительным шо? Хде соточка??
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
О какой тысяче идёт речь? Их было 2: одну (за октябырське выходные) из них выплатили, вторую (за ноябрь) - ещё даже коды не рассылали.
Как только выплатят, об этом тут сразу напишут, поэтому без паники.
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