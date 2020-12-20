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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1303130413051306

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:37

  melkh написав:А что все уже получили 1 000, мне тоже не пришло,пока жду.

Пока пусто на всех акках :(
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:52

ага, ждем ключи
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Так а с накопительным шо? Хде соточка??
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

melkh написав:А что все уже получили 1 000, мне тоже не пришло,пока жду.
О какой тысяче идёт речь? Их было 2: одну (за октябырське выходные) из них выплатили, вторую (за ноябрь) - ещё даже коды не рассылали.
Ferlakur написав:Так а с накопительным шо? Хде соточка??

Как только выплатят, об этом тут сразу напишут, поэтому без паники.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:12

Сиб, где мои бабки? :D
Я что, зря 90 операций делал? :D
Rainbow
 
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