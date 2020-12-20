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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1304130513061307>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:37

  melkh написав:А что все уже получили 1 000, мне тоже не пришло,пока жду.

Пока пусто на всех акках :(
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:52

ага, ждем ключи
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Так а с накопительным шо? Хде соточка??
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

melkh написав:А что все уже получили 1 000, мне тоже не пришло,пока жду.
О какой тысяче идёт речь? Их было 2: одну (за октябырське выходные) из них выплатили, вторую (за ноябрь) - ещё даже коды не рассылали.
Ferlakur написав:Так а с накопительным шо? Хде соточка??

Как только выплатят, об этом тут сразу напишут, поэтому без паники.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:12

Сиб, где мои бабки? :D
Я что, зря 90 операций делал? :D
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:вторую (за ноябрь) - ещё даже коды не рассылали.

вже прикидали що ймовірно після НР почнуть
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:41

  Rainbow написав:Сиб, где мои бабки? :D
Я что, зря 90 операций делал? :D

третью неделю по 101грн. на теплоенерго ежедневно с трёх акков пуляю хочу ж 10к выиграть)) Чисто ради разминки с утра пока кофе заваривается
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:21

https://www.facebook.com/ukrsibbank/pos ... 6293153943
gunchak
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:26

Неужели в первый раз будут определять победителя в открытую :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Мизантрóп написав:третью неделю по 101грн. на теплоенерго ежедневно с трёх акков пуляю

В МастеркардБильше не забыли зарегистрироваться? Там скоро "колесо" включат - операции 50+ учитываюся :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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