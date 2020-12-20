Пока пусто на всех акках
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:37
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:52
ага, ждем ключи
Кешбечные карты!
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:02
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так а с накопительным шо? Хде соточка??
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
О какой тысяче идёт речь? Их было 2: одну (за октябырське выходные) из них выплатили, вторую (за ноябрь) - ещё даже коды не рассылали.
Как только выплатят, об этом тут сразу напишут, поэтому без паники.
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:32
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
вже прикидали що ймовірно після НР почнуть
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:41
третью неделю по 101грн. на теплоенерго ежедневно с трёх акков пуляю хочу ж 10к выиграть)) Чисто ради разминки с утра пока кофе заваривается
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:21
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:26
Неужели в первый раз будут определять победителя в открытую
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:29
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В МастеркардБильше не забыли зарегистрироваться? Там скоро "колесо" включат - операции 50+ учитываюся
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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