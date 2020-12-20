пару тыщ баллов ток от мони
Сибас с первого дня там по 2 бала капает))
и в мастерпассе для удобства прикручен
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:45
пару тыщ баллов ток от мони
Сибас с первого дня там по 2 бала капает))
и в мастерпассе для удобства прикручен
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:01
Белый.Не хочу.Отдайте Коле
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:10
эх.. не я выиграл пижо
Кешбечные карты!
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:20
Вас разыграли."Владелец" номера транзакции был известен только директору казино))
Ещё поверил бы если бы Коля матом загнул,хотя бы легонько.Постанова.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:26
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