пару тыщ баллов ток от мони
Сибас с первого дня там по 2 бала капает))
и в мастерпассе для удобства прикручен
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:45
пару тыщ баллов ток от мони
Сибас с первого дня там по 2 бала капает))
и в мастерпассе для удобства прикручен
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:01
Белый.Не хочу.Отдайте Коле
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:10
эх.. не я выиграл пижо
Кешбечные карты!
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:20
Вас разыграли."Владелец" номера транзакции был известен только директору казино))
Ещё поверил бы если бы Коля матом загнул,хотя бы легонько.Постанова.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:26
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:54
А теперь представьте какая подстава у Сильпо, где типа разыгрывают несколько Ауди.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 21 гру, 2020 19:24
что за колесо?
Еще вопрос - считается ли new card укрсиба с небоскребами как мастеркард? Если акция на оплату картами мастеркард, укрсибовская new card подходит или нет?
Додано: Пон 21 гру, 2020 19:35
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
аж цілих ДВАДЦАТЬ! штук
нехай одна тачка 20К баксів, виходить прізовой фонд 400 000 $
не вірю! (с)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 21 гру, 2020 19:40
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
нужная вещь,в раделе лайфхак на форуме viewtopic.php?p=4228461#p4228461
МС карты с 5 начинаются.Сибас участвует,а Алка-гадюка не
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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