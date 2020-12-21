ukrprom2014 написав:
Расслабьтесь, ещецелая неделя до кода!
https://main.ochevygoda.com.ua/n60_r600/
30.11 + 25 рабочих дней = ключ-код
Указано рабочих, а не календарных. Получается 6 января?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 20:54
Указано рабочих, а не календарных. Получается 6 января?
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:53
Сметана на красном пишет шо получил
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Пон 21 гру, 2020 23:05
Water а может и повезет...и пришлют на этой неделе
Кешбечные карты!
Додано: Пон 21 гру, 2020 23:13
В новый год лягушатникам лучше входить без долгов
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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