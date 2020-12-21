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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1305130613071308

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:54

  ukrprom2014 написав:
  omb написав:что-то уже заждались....

Расслабьтесь, ещецелая неделя до кода!
https://main.ochevygoda.com.ua/n60_r600/
30.11 + 25 рабочих дней = ключ-код

Указано рабочих, а не календарных. Получается 6 января? :|
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Water написав:Получается 6 января?

Да, минимум.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:53

  Rainbow написав:Сиб, где мои бабки? :D
Я что, зря 90 операций делал? :D

Сметана на красном пишет шо получил
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:05

Water а может и повезет...и пришлют на этой неделе
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:13

  omb написав:Water а может и повезет...и пришлют на этой неделе

В новый год лягушатникам лучше входить без долгов
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:11

  Мизантрóп написав:
  Амвросий написав:что за колесо?

Еще вопрос - считается ли new card укрсиба с небоскребами как мастеркард? Если акция на оплату картами мастеркард, укрсибовская new card подходит или нет?
нужная вещь,в раделе лайфхак на форуме viewtopic.php?p=4228461#p4228461
МС карты с 5 начинаются.Сибас участвует,а Алка-гадюка не
https://bilshe.mastercard.ua/login

Я месяца 4 ждал, пока смог зарегистрировать Ньюшку в Мастеркард бильше.
Интересно, что за новая бонусная программа с января будет, а то толком ничего не понятно.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:54

Есть неподтверждённая информация, что подключение к программе продлили на год, т.е. до 31.01.2022.
Наблюдаем
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:05

  mustbe написав:Есть неподтверждённая информация, что подключение к программе продлили на год, т.е. до 31.01.2022.
Наблюдаем

Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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