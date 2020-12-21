Rainbow написав:Сиб, где мои бабки? Я что, зря 90 операций делал?
Сметана на красном пишет шо получил
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
mustbe написав:Есть неподтверждённая информация, что подключение к программе продлили на год, т.е. до 31.01.2022. Наблюдаем
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)